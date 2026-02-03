France : l’inflation ralentit en janvier, à 0,3% sur un an (Insee)

L’inflation en France a ralenti à 0,3% sur un an en janvier 2026, contre 0,8% en décembre, a indiqué mardi l’Institut français de la statistique et des études économiques (Insee) dans une estimation provisoire.

« Cette baisse de l’inflation s’expliquerait principalement par une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés, tirés par le repli de ceux de l’habillement et des chaussures », précise l’Insee.

Les prix de l’énergie ont baissé à un rythme plus soutenu qu’en décembre et ceux du tabac ont ralenti par effet de base. À l’inverse, les prix de l’alimentation ont accéléré légèrement.

Sur un mois, les prix à la consommation ont baissé de 0,3% en janvier, après une légère hausse de 0,1% en décembre. « Cette diminution des prix s’expliquerait par la baisse saisonnière des prix des produits manufacturés, du fait des soldes dans l’habillement et les chaussures », explique l’Institut de la statistique.

À l’opposé, les prix de l’alimentation ont augmenté sur un mois, comme ceux de l’énergie et du tabac, tandis que les prix des services sont restés stables par rapport à décembre, ajoute la même source.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro, a augmenté de 0,4% en janvier, après +0,7% en décembre. Sur un mois, il a baissé de 0,4%, après +0,1% le mois précédent.