Trump annonce un accord commercial avec l’Inde

Le président américain, Donald Trump, a annoncé lundi un accord commercial avec l’Inde, se traduisant par une baisse des droits de douane à 18% contre 25% aujourd’hui sur les produits indiens, après un échange téléphonique avec le premier ministre indien, Narendra Modi.

Le premier ministre indien s’est engagé à acheter « plus de pétrole auprès des Etats-Unis et, potentiellement, du Venezuela », a assuré le président américain sur son réseau « Truth Social ».

Le chef de l’exécutif américain a ajouté que l’Inde allait réduire à « zéro » ses barrières douanières autant que réglementaires, et allait par ailleurs acheter pour « plus de 500 milliards de dollars » de produits américains.

Washington avait annoncé prendre le contrôle de la production et de la vente de pétrole du Venezuela après l’opération militaire ayant débouché début janvier sur la capture de l’ex-président Nicolas Maduro.

Le locataire de la Maison Blanche avait imposé l’an dernier 25% de droits de douane dits « réciproques » sur toutes les marchandises indiennes dans le cadre d’une offensive protectionniste contre les partenaires commerciaux des Etats-Unis, annoncée en avril.

Il avait ensuite décidé d’ajouter en août une surtaxe de 25% sur de nombreux produits indiens à cause des achats de pétrole russe par l’Inde. L’accord annoncé lundi met également fin à cette surtaxe.

