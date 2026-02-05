Le Maroc et la Chine liés par un partenariat économique solide de longue date (Chakib Alj)

« Le Maroc et la Chine jouissent d’un partenariat durable », a souligné M. Alj lors d’une rencontre avec une délégation du China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), notant que la Chine est aujourd’hui l’un des partenaires économiques les plus importants du Royaume.

Cette rencontre économique constitue une plateforme concrète de dialogue, de mise en relation entre opérateurs et d’identification de nouvelles opportunités de partenariats, dans un contexte marqué par un potentiel encore largement inexploité entre les deux économies, a-t-il relevé, faisant part de son appréciation des perspectives offertes par un approfondissement des relations d’affaires bilatérales.

S’inscrivant dans la dynamique de l’Initiative « Belt and Road », à laquelle le Maroc a été le premier pays d’Afrique du Nord à adhérer, cette coopération s’appuie sur la transformation économique profonde engagée par le Royaume au cours des deux dernières décennies, a poursuivi le président de la CGEM.

Grâce à des infrastructures de classe mondiale, à des plateformes logistiques stratégiques et à des écosystèmes industriels intégrés dans des secteurs à forte valeur ajoutée, le Maroc s’affirme comme une plateforme industrielle et d’investissement fiable et compétitive, offrant aux entreprises chinoises un accès privilégié aux marchés africains, méditerranéens et mondiaux, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le Président du CCPIT, Ren Hongbin, a affirmé que son institution, en tant que plus grande agence chinoise de promotion du commerce et de l’investissement, œuvre depuis plusieurs décennies au renforcement des relations économiques et commerciales entre la Chine et le Maroc.

« Le CCPIT a été pionnier dans les relations d’affaires bilatérales, avec la signature du premier accord commercial sino-marocain en 1958, année de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays », a souligné M. Hongbin.

Abordant les perspectives économiques, M. Hongbin a indiqué que l’année en cours marque le dixième anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc, notant que la Chine demeure, depuis de nombreuses années, le troisième partenaire commercial du Royaume au niveau mondial et le premier en Asie. Il a précisé que le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 10 milliards de dollars en 2025, en hausse de 21,2% en glissement annuel.

Le Président du CCPIT a, en outre, relevé la montée en popularité de produits marocains de qualité sur le marché chinois, notamment les produits agroalimentaires et les cosmétiques, parallèlement à la montée en puissance des investissements chinois au Maroc dans des secteurs industriels structurants, tels que les nouvelles énergies et les batteries automobiles, ayant permis la création de milliers d’emplois locaux.

Il a également mis en avant le développement de la coopération dans des domaines émergents comme les véhicules électriques, les textiles de haute technologie, l’économie numérique et le développement bas-carbone, citant des projets structurants tels que Casablanca Finance City et Tanger Tech City.

Les deux parties ont, à cet égard, exprimé leur volonté commune de renforcer davantage les échanges entre les milieux d’affaires des deux pays et de capitaliser sur les mécanismes de coopération existants, afin de hisser le partenariat économique maroco-chinois à un niveau supérieur, au service d’un développement mutuellement bénéfique et durable.