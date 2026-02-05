Australie : une tentative d’attentat lors d’une manifestation contre la fête nationale qualifiée de terroriste

Les enquêteurs estiment que le suspect adhérait à une idéologie suprémaciste blanche et que l’attaque visait spécifiquement des Aborigènes, l’un des deux principaux groupes autochtones du pays, ont indiqué la police et le chef du gouvernement de l’État, Roger Cook.

« L’accusation retient que cette attaque contre des Aborigènes et d’autres manifestants pacifiques était motivée par une idéologie haineuse et raciste », a déclaré Roger Cook lors d’une conférence de presse, précisant que les faits sont passibles de la réclusion à perpétuité s’ils sont établis.

La fête nationale australienne commémore l’arrivée des Britanniques en 1788 et donne lieu chaque année à des célébrations populaires, mais aussi à des rassemblements dénonçant une date vécue par une partie des populations autochtones comme celle d’une « invasion ».

Malgré ces contestations récurrentes, les sondages montrent qu’une majorité d’Australiens reste opposée à un changement de date du jour férié.