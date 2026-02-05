Nigeria : l’armée déployée après une attaque ayant fait plus de 160 morts

Des hommes armés ont pris d’assaut le village situé dans l’État de Kwara et selon les derniers rapports, le bilan s’élève désormais à 162 morts tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’autres corps.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, fait face depuis 2009 à une insurrection jihadiste dans le nord-est, tandis que des groupes armés criminels sévissent dans le nord-ouest et le centre-nord, auxquels se sont ajoutés des mouvements jihadistes locaux comme Lakurawa et Mahmuda.

Face à ce climat d’insécurité, les autorités locales avaient imposé des couvre-feux dans certaines zones et suspendu les cours dans les établissements scolaires, avant d’en autoriser la reprise au début de la semaine dernière.