UE : trois milliards d’euros de la BEI pour les efforts de décarbonation

Ce programme, mené en collaboration avec la Commission européenne, vise à accélérer la décarbonation des secteurs couverts par le nouveau système d’échange de quotas d’émission de CO2 de l’UE (SEQE-2), souligne l’Exécutif européen dans un communiqué.

Ce dispositif permettra aux États membres ayant transposé le SEQE-2 d’accéder à ces financements et aux programmes de préfinancement, avant le lancement du nouveau système d’échange de quotas d’émission en 2028, précise Bruxelles.

Ce financement anticipé soutiendra principalement les investissements dans des systèmes de chauffage et de refroidissement plus propres, de même qu’il réduira la demande énergétique des logements et des bâtiments dans l’UE, affirme la même source, notant que ce dispositif soutiendra également des mesures encourageant le recours aux transports publics et partagés, l’amélioration de la multimodalité et le développement des programmes de mobilité électrique.

Il s’agit de garantir « une transition socialement équitable et économiquement efficace » dans les secteurs couverts par le SEQE-2, ainsi que de soutenir les objectifs climatiques et énergétiques de l’UE, ajoute le communiqué.

« Les investissements futurs bénéficieront directement aux ménages à revenus faibles et moyens, rendant les solutions propres plus accessibles aux citoyens, conformément aux objectifs du Fonds social pour le climat et des plans nationaux pour le climat », poursuit la Commission.

« L’objectif est d’accélérer le déploiement de solutions permettant de réduire les factures d’énergie et de transport, telles que les pompes à chaleur et les programmes d’achat de véhicules électriques », a déclaré à cet égard le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, ajoutant que ce dispositif s’inscrit dans un ensemble de mesures visant à assurer une mise en œuvre progressive et harmonieuse du SEQE-2 et une transition « socialement équitable ».