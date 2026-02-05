Vietnam : Hanoï négocie l’achat de Rafale F4

Le Vietnam réfléchit sérieusement à l’achat de chasseurs multirôles Rafale français pour renforcer sa force aérienne, avec des négociations en cours incluant un vol d’essai par un pilote vietnamien, afin de réduire sa dépendance aux équipements russes face aux tensions régionales.

Les discussions portent sur une version export du Rafale F4, avec des systèmes avancés comme le radar AESA RBE2, des armes air-sol et air-air de pointe, et une capacité de guerre électronique accrue. Hanoï pourrait commander jusqu’à 40 avions, une première en Asie du Sud-Est pour Dassault Aviation après des succès en Indonésie et en Inde.

Cette opération fait partie d’une politique de diversification des achats militaires du Vietnam, face à des demandes chinoises en mer de Chine méridionale. L’achat de Rafale permettrait à Hanoï d’équilibrer ses alliances : réduire la dépendance aux Su-30 et Su-27 russes (impactés par les sanctions post-invasion de l’Ukraine), tout en éviter les restrictions américaines (ITAR) liées aux F-16, autre possibilité envisageable. Le Rafale permet de renforcer la dissuasion vietnamienne sans alignement exclusif sur Washington ou Moscou, dans un contexte de multipolarité asiatique où Pékin intensifie sa militarisation navale et aérienne.