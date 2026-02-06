Canada : Les nouvelles dépenses militaires vont creuser le déficit fédéral (rapport)

La hausse progressive des dépenses de défense coûtera au pays nord-américain près de 33,5 milliards de dollars supplémentaires par an, a souligné le DPB, dont la mission est d’effectuer des analyses économiques et financières de manière indépendante.

Dès l’exercice 2026-2027, le déficit budgétaire lié à ces nouvelles dépenses pourrait atteindre 3 milliards de dollars (soit 0,1 point de pourcentage du PIB).

Les membres de l’OTAN se sont engagés en juin 2025 à consacrer 5% du PIB aux dépenses militaires d’ici 2035.

Selon les estimations du DPB, l’augmentation des dépenses au cours de la prochaine décennie pour atteindre l’objectif fixé fera grimper le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB de 6,3 points de pourcentage en 2035.

La nouvelle cible d’Ottawa se divise en deux volets: 3,5% du PIB sera consacré aux capacités militaires « de base », notamment la modernisation de l’équipement et des technologies militaires des Forces armées canadiennes, tandis que le 1,5% supplémentaire financera des projets d’infrastructures « plus larges », tels que de nouveaux aéroports, ports et réseaux de télécommunications.