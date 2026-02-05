USA-Russie : Trump réclame un nouveau traité nucléaire « amélioré et modernisé »

« Plutôt que de prolonger le traité NEW START (…) nous devrions demander à nos experts nucléaires de travailler sur un nouveau traité amélioré et modernisé qui puisse durer dans l’avenir », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

« J’ai complètement reconstruit l’armée au cours de mon premier mandat, notamment en se dotant de nouvelles armes nucléaires et en rénovant de nombreuses autres », a indiqué le président Trump, affirmant avoir empêché des guerres nucléaires d’éclater à travers le monde.

Le traité New Start a expiré jeudi, marquant un tournant majeur dans l’histoire du contrôle des armements depuis la Guerre froide et suscitant les craintes de prolifération.

Le président Trump n’avait pas donné suite à la proposition de son homologue russe Vladimir Poutine de prolonger d’un an les limites imposées par le traité New Start signé pour la première fois en 2010.

Washington plaide pour inclure la Chine, autre grande puissance nucléaire, dans tout futur accord de contrôle des armements, ce que Pékin a exclu jeudi, arguant que ses « capacités nucléaires sont à une échelle totalement différente de celles des États-Unis et de la Russie ».

Le président Trump « a clairement indiqué par le passé que pour parvenir à un véritable contrôle des armements au XXIe siècle, il était impossible d’agir sans inclure la Chine, en raison de son arsenal considérable et en pleine expansion », a martelé le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

Le président Vladimir Poutine a promis d’agir de façon « réfléchie et responsable » pour éviter toute nouvelle course aux armements comme du temps de la Guerre froide, et rester ouvert à la négociation.

Les Etats-Unis et la Russie ont décidé, jeudi lors de pourparlers sur la guerre en Ukraine menés à Abou Dhabi, de reprendre un dialogue militaire de haut niveau, un pas en avant majeur dans leurs relations.