Interpol va agrandir son siège conformément à un accord approuvé à Marrakech

« Depuis son installation à Lyon en 1989, l’organisation a connu une croissance substantielle et continue de ses effectifs, passant de 350 postes à près de 1.000 aujourd’hui, rendant indispensable l’agrandissement et la modernisation de son siège », souligne la même source.

Afin d’assurer la présence à long terme du Secrétariat général d’INTERPOL à Lyon, la France s’est engagée à apporter un financement de 61,2 millions d’euros, selon le communiqué.

Parallèlement à ce projet, l’organisation internationale va investir 30 millions d’euros dans la rénovation et la modernisation du bâtiment actuel de son siège qui devrait accueillir jusqu’à 1.500 fonctionnaires et sera pleinement opérationnel d’ici 2031.

D’après la même source, les réunions, séminaires et formations organisés au sein du siège d’INTERPOL attirent chaque année des milliers de visiteurs à Lyon, auxquels s’ajoutent les quelque 1.000 fonctionnaires résidant dans l’agglomération lyonnaise.

Outre le siège du Secrétariat général, l’organisation dispose notamment d’un complexe mondial de l’innovation à Singapour, de six bureaux régionaux en Afrique et en Amérique, ainsi que des bureaux de représentation auprès de l’Union africaine, de l’Union européenne et des Nations Unies à New York.