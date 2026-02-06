Accord de don entre la BAD et BAM pour développer les paiements électroniques et renforcer l’inclusion financière

Ce financement vise à soutenir le développement à plus grande échelle des paiements numériques, l’inclusion financière tout en contribuant à la réduction de l’usage du numéraire au Maroc, indique la BAD dans un communique.

Ce don s’inscrit en complément des ressources financières mobilisées par Bank Al-Maghrib pour mettre en place ledit fonds dont l’objectif est d’encourager l’adoption des paiements électroniques par les commerçants, réduisant ainsi la dépendance aux espèces et soutenant la transition vers une économie numérique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de développement des paiements numériques, notamment dans ses axes relatifs à la promotion des paiements, à la digitalisation des transactions et à la réduction de la dépendance au numéraire.

« Cet accord contribuera à élargir l’accès aux services financiers pour les populations et les commerçants et renforce l’écosystème national des paiements, consolidant les bases d’une économie numérique inclusive et durable », a indique Achraf Tarsim, responsable du bureau pays de la BAD au Maroc.

De son côté, le directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderrahim Bouazza, a souligné que « le Fonds d’acquisition constitue un levier structurant pour accélérer l’adoption des paiements électroniques au Maroc ».

Selon lui, l’appui de partenaires internationaux, dont la BAD à travers l’ADFI, vient renforcer une initiative nationale visant à promouvoir l’usage des paiements électroniques au service de l’inclusion économique et sociale.

Le Fonds pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI), hébergé par la BAD, a été lancé en 2019 pour accélérer la croissance, l’adoption et l’utilisation des services financiers numériques pour des millions d’Africains, en particulier les femmes.

Il soutient des initiatives stratégiques dans trois domaines : infrastructures financières numériques, politiques et réglementation, produits et innovation, avec l’inclusion des femmes et le renforcement des capacités comme priorités transversales.

Les partenaires actuels de l’ADFI sont l’Agence française de développement (AFD), le Groupe de la BAD, la Fondation Gates, le Luxembourg, la France et l’Inde.

Depuis 1978, le Groupe de la BAD a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes au Maroc, couvrant des secteurs stratégiques tels que les transports, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.