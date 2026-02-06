Indonésie : le volcan Marapi entre en éruption, crache un panache de cendres de 600 m

Le volcan Marapi dans la province indonésienne de Sumatra-Ouest est entré en éruption jeudi soir, envoyant un panache de cendres culminant à 600 mètres au-dessus du sommet, a annoncé vendredi le Centre de surveillance volcanique (PGA).

L’éruption enregistrée à 18h19 (heure locale) a duré 34 secondes avec un signal sismique atteignant 30,2 millimètres d’amplitude et le panache a été observé dérivant vers le nord-est, a précisé le directeur du PGA, Teguh Firmansyah.

Plus tôt dans la journée à 11h27, le Marapi avait déjà connu une courte éruption de 25 secondes, amplitude maximale de 25,9 millimètres, mais les nuages avaient empêché d’en estimer la hauteur.

Le Mont Marapi reste au niveau d’alerte II, signalant une vigilance accrue face à une activité volcanique persistante et rappelant aux populations locales de suivre les consignes de sécurité, selon les autorités.

Par Atlasinfo (avec MAP)
