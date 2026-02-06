Belgique : une prison flottante à l’étude pour désengorger les prisons

Selon « L’Echo », le secteur privé se montre intéressé par le projet. Un consortium d’entreprises s’est porté candidat pour gérer une telle structure, qui pourrait accueillir entre 300 et 350 personnes et être opérationnelle dès l’été prochain.

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, confirme que toutes les options sont à l’étude, y compris celle d’un bateau-prison, tout en soulignant la complexité du projet.

Plusieurs obstacles restent à franchir, notamment l’obtention des permis nécessaires, la mise en place d’infrastructures de sécurité, d’installations pour le personnel et d’un parking pour les visiteurs, précise la publication.

Le recrutement de gardiens constitue également un défi, dans un contexte de pénurie de personnel pénitentiaire. Il faudra en outre prévoir des espaces sécurisés pour les promenades des détenus et soumettre la structure à des tests stricts de sécurité incendie.

Une adaptation de la législation pourrait enfin s’avérer nécessaire en cas d’implication de sociétés privées dans la gestion de la prison, conclut la même source.