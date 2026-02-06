Funérailles de Saïf Al-Islam Kadhafi, assassiné par un commando

Assassiné mardi, le fils de Mouammar Kadhafi, Saif al-Islam, a été inhumé, vendredi 6 février, à Bani Walid dans l’ouest de la Libye, bastion des partisans du régime de son père qui ont manifesté en grand nombre avant des funérailles sous haute surveillance policière.

Des milliers de personnes, arrivées pour beaucoup la veille, ont assisté aux obsèques dans cette ville située à 170 km au sud de Tripoli.

Le parquet en Libye a annoncé, mercredi 4 février, avoir ouvert une enquête sur l’assassinat de Saïf Al-Islam Kadhafi.

L’identité des auteurs et leurs motivations restent inconnues. Cet assassinat pourrait raviver les tensions dans un pays toujours coupé en deux.

Un « commando de quatre hommes a pris d’assaut la maison après avoir neutralisé les caméras de surveillance, avant de l’exécuter par balle », le 3 février 2026, a déclaré l’avocat de Saïf Al-Islam.

Le commando de quatre tueurs masqués est arrivé à bord d’un pick up, à Zinten, dans le nord-ouest de la Libye. Il n’a laissé aucune chance à sa cible, abattue sans résister. Puis il est reparti sans être inquiété.