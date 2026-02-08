Raid Sahraouiya 2026 : le duo Aziza El Amrani-Hasnaa Hamdouch en tête du classement au terme de la première journée

Lors de cette étape, disputée dans un cadre exceptionnel entre la baie et les dunes de Dakhla, les raideuses ont effectué une course à pied de 10,2 km, mettant à l’épreuve leur endurance et leur détermination, tout en progressant à travers des paysages naturels à couper le souffle, dans un esprit empreint de solidarité, fidèle à l’ADN du Raid Sahraouiya.

Dans une déclaration à la MAP, le duo El Amrani-Hamdouch s’est réjoui de sa participation au Raid Sahraouiya, soulignant que cette expérience comporte deux volets, personnel et associatif, offrant l’occasion aux raideuses de se découvrir, de se dépasser et de représenter la femme marocaine, tout en encourageant la pratique sportive.

Côté associatif, le binôme, qui représente l’association « Hope » (Espoir) œuvrant pour le développement des talents sportifs, relève que le Raid Sahraouiya s’inscrit dans une démarche à forte dimension associative et solidaire.

Se félicitant de cette première victoire, le duo a estimé qu’elle constitue une source de motivation supplémentaire pour redoubler d’efforts et améliorer ses performances lors des prochaines épreuves.

Lors de cette étape, le duo Aziza El Amrani et Hasnaa Hamdouch, a été suivi de Caroline Drouin et Julie Guéganton (deuxième place), et de Sonia Doss Bennani et Meryem Mahfoud (troisième place).

Durant toutes les épreuves de la Sahraouiya, les participantes sont accompagnées d’un staff médical et technique pour assurer le déroulement de l’événement dans les meilleures conditions.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 12ème édition du Raid Sahraouiya (7-14 février) place au centre de son message un enjeu majeur: le sport est un levier de la santé mentale et du bien-être émotionnel.

En effet, dans un contexte marqué par des pressions professionnelles, sociales et familiales croissantes, l’événement propose une parenthèse unique de reconnexion à soi, portée par l’effort collectif, la force du groupe et l’immensité des paysages sahariens.

Depuis plus de dix ans, le Raid Sahraouiya défend une vision engagée du sport : un sport qui dépasse la performance pour devenir un levier d’émancipation féminine, de solidarité active et de dialogue interculturel.