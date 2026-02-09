Meknès : un record de 1.375 produits à la 7è édition du Concours Marocain des Produits du Terroir

Ce volume constitue le niveau le plus élevé jamais atteint par le concours depuis sa création. À titre de comparaison, la première édition en 2014 avait enregistré 350 produits, avant une évolution progressive au fil des éditions, atteignant 550 produits en 2016, 740 en 2018, 980 en 2020, 1.214 en 2022, pour culminer à 1.375 produits en 2026.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l’Agence pour le Développement Agricole, El Mahdi Arrifi, a souligné que cette progression traduit « l’essor constant du secteur des produits du terroir et l’adhésion croissante des coopératives aux démarches de qualité et de valorisation », notant que le concours est organisé tous les deux ans, selon des standards rigoureux et des critères alignés sur les normes internationales.

Cette 7è édition mobilise ainsi 110 juges, composés d’experts, de consommateurs et de producteurs, chargés d’évaluer les produits en compétition selon des référentiels stricts portant notamment sur la qualité, l’authenticité et la conformité aux cahiers des charges, a-t-il poursuivi, ajoutant que le concours couvre plusieurs catégories, englobant une large diversité de productions issues des différents terroirs marocains.

De son côté, la juge et experte en agriculture, Hasnaa El Harrak, a indiqué que l’évaluation des produits repose sur une grille de critères rigoureuse et multidimensionnelle, englobant notamment le goût, la texture, la qualité globale, le parfum, ainsi que le degré d’homogénéité du produit, conformément aux standards en vigueur.

Elle a également souligné que cette démarche vise à garantir une appréciation objective et équitable des produits issus des différents terroirs du Royaume, notant que les produits ayant obtenu les meilleurs scores se verront ainsi décerner des médailles d’or, leur ouvrant des perspectives de mise en valeur, d’exposition et de participation à des concours et salons nationaux et internationaux, contribuant à renforcer leur visibilité et leur positionnement sur les marchés.

La répartition des produits inscrits met en évidence la prédominance des miels, avec 622 produits, suivis des dattes et autres produits d’origine végétale (295 produits), des produits à base de céréales (283 produits), des huiles alimentaires (131 produits) et des produits d’origine animale (44 produits).

Sur le plan régional, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès figurent parmi les plus représentées, tant en nombre de produits qu’en nombre de groupements participants, confirmant leur rôle moteur dans la structuration des filières des produits du terroir.

Au-delà de la compétition, le CMPT vise à renforcer la compétitivité des coopératives, à encourager l’amélioration continue de la qualité et à faciliter l’accès aux marchés, contribuant ainsi à l’amélioration des revenus des petits producteurs, en particulier des femmes et des acteurs ruraux, fortement présents dans ce secteur.