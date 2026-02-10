Une nouvelle frappe amÃ©ricaine contre une embarcation de narcotrafiquants dans le Pacifique fait deux morts

Une troisiÃ¨me personne, touchÃ©e par la frappe militaire, a survÃ©cu, et les garde-cÃ´tes amÃ©ricains sont mobilisÃ©s pour la secourir, a prÃ©cisÃ© le Commandement militaire amÃ©ricain pour l’AmÃ©rique latine et les CaraÃ¯bes sur le rÃ©seau X.

Il s’agit de la 3e frappe amÃ©ricaine ciblant des narcotrafiquants prÃ©sumÃ©s depuis le dÃ©but de l’annÃ©e, aprÃ¨s celles du 23 janvier et du 5 fÃ©vrier.

Avec cette nouvelle frappe, ce sont au moins 130 personnes qui ont Ã©tÃ© tuÃ©es et 38 navires dÃ©truits depuis septembre et le dÃ©but de la campagne amÃ©ricaine de frappes contre des embarcations de trafiquants prÃ©sumÃ©s.

Les Ã‰tats-Unis conduisent, depuis l’annÃ©e derniÃ¨re, une campagne de frappes dans les CaraÃ¯bes et le Pacifique, qu’ils revendiquent comme une vaste opÃ©ration de lutte contre le narcotrafic.

Le prÃ©sident amÃ©ricain, Donald Trump, considÃ¨re que les Ã‰tats-Unis sont en Â«Â conflit armÃ©Â Â» contre les cartels du narcotrafic, classÃ©s comme organisations terroristes par la Maison Blanche, selon une notice quâ€™il avait adressÃ©e au CongrÃ¨s.

Le prÃ©sident Trump, qui a fait de la lutte contre le trafic de stupÃ©fiants l’une des grandes prioritÃ©s de sa prÃ©sidence, a renforcÃ© de maniÃ¨re significative la prÃ©sence militaire US au large de lâ€™AmÃ©rique latine avec le dÃ©ploiement rÃ©cent, en mer des CaraÃ¯bes, de lâ€™USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde.

Cette prÃ©sence militaire sâ€™ajoute au dÃ©ploiement de 4000 militaires et de huit bÃ¢timents de guerre amÃ©ricains outre la mobilisation dâ€™une dizaine d’avions de combat furtifs F-35 sur l’Ã®le de Porto Rico, territoire rattachÃ© aux Ã‰tats-Unis situÃ© dans les CaraÃ¯bes.