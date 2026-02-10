Royal Air Maroc renforce la connectivité de la région Nord du Maroc avec l’Europe

« Le lancement de ces nouvelles liaisons directes dans le Nord du Royaume, en complément de l’ouverture de notre base aérienne à Tétouan, témoigne de l’engagement de Royal Air Maroc en faveur du rayonnement touristique du Royaume », a indiqué le président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou.

Selon lui, ces routes stratégiques vers l’Europe répondent à une demande soutenue en matière de connectivité et contribuent au renforcement des échanges économiques, touristiques et humains entre le Maroc et l’Europe, soulignant qu’elles s’inscrivent dans le plan de développement de la compagnie visant à positionner Royal Air Maroc comme un transporteur global, avec un réseau point-à-point renforcé.

Grâce au lancement de ces nouvelles liaisons, la compagnie reliera désormais neuf villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Séville, Las Palmas, Tenerife, Bilbao, Alicante) à cinq villes marocaines (Casablanca, Laayoune, Tanger, Tétouan et Nador), totalisant plus de 80 fréquences par semaine.

Par ailleurs, trois villes allemandes (Frankfurt, Düsseldorf et Munich) seront désormais connectées à trois villes marocaines (Casablanca, Nador et Oujda), avec plus de 35 fréquences par semaine.

Cette expansion consolide le rôle de Royal Air Maroc en tant que pont aérien stratégique entre le Maroc et l’Europe. Elle renforce également de manière significative la connectivité offerte par le hub de Casablanca, permettant aux voyageurs en provenance des destinations européennes desservies d’accéder plus facilement au vaste réseau africain et international de la compagnie.

Les vols seront disponibles à la vente à partir du 10 février 2026 sur le site Internet de la Compagnie Nationale, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

Programme des vols :

· Tanger – Malaga : les lundis et vendredis (A partir du 6 juillet 2026)

Aller : Décollage à 15h35 (heure locale) – Arrivée à Malaga à 17h20 (heure locale)

Retour : Décollage à 18h20 (heure locale) – Arrivée à Tanger à 18h10 (heure locale)

· Tanger – Madrid : les lundis et samedis (A partir du 7 septembre 2026)

Aller : Décollage à 10h50 (heure locale) – Arrivée à Madrid à 13h10 (heure locale)

Retour : Décollage à 14h10 (heure locale) – Arrivée à Tanger à 14h35 (heure locale)

Tanger – Barcelone : les lundis et vendredis (A partir du 3 juillet 2026)

Aller : Décollage à 19h10 (heure locale) – Arrivée à Barcelone à 21h50 (heure locale)

Retour : Décollage à 22h50 (heure locale) – Arrivée à Tanger à 23h35 (heure locale)

· Nador – Barcelone : les jeudis et samedis (A partir du 10 septembre 2026)

Aller : Décollage à 9h55 (heure locale) – Arrivée à Barcelone à 12h30 (heure locale)

Retour : Décollage à 13h30 (heure locale) – Arrivée à Nador à 14h20 (heure locale)

· Nador – Frankfurt : les mardis, jeudis et samedis (A partir du 2 juillet 2026)

Aller : Décollage à 15h10 (heure locale) – Arrivée à Frankfurt à 19h10 (heure locale)

Retour : Décollage à 20h10 (heure locale) – Arrivée à Nador à 22h10 (heure locale)

· Nador – Düsseldorf : les mercredis, jeudis et samedis (A partir du 11 juillet 2026)

Aller : Décollage à 07h00 (heure locale) – Arrivée à Düsseldorf à 11h05 (heure locale)

Retour : Décollage à 12h05 (heure locale) – Arrivée à Nador à 14h10 (heure locale)