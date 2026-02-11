Emmanuel Macron plaide pour une Europe forte face aux défis économiques mondiaux

« Nous vivons une période totalement inédite. Nous devons donc accepter de prendre des mesures cruciales qui ne sont pas très communes dans la boîte à outils européenne classique », a affirmé M. Macron lors du Sommet européen de l’industrie.

« Je suis convaincu que nous devons clairement faire passer le message que nous sommes en situation d’urgence », a-t-il assuré devant un parterre d’industriels.

« Nous avons besoin d’une nouvelle échelle et d’une nouvelle vitesse dans notre approche afin de mettre fin à la fragmentation qui affaiblit et risque d’humilier l’Europe », a-t-il encore plaidé.

Le président français a une nouvelle fois évoqué l’idée d' »eurobonds », des emprunts communs européens pour financer des investissements massifs et rester dans la course face à Pékin et Washington.

« Si nous voulons investir suffisamment dans la défense et la sécurité spatiales, les technologies propres, l’intelligence artificielle et le quantique, transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l’émission d’une dette commune », a-t-il soutenu.

M. Macron a également appelé les pays volontaires à appliquer les réformes du marché unique européen proposées par la Commission, si celles-ci n’avancent pas d’ici fin juin, en recourant à des « coopérations renforcées ».