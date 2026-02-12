Le cinéma marocain sous les projecteurs à l’European Film Market de la Berlinale 2026

Cette mise en lumière constitue une reconnaissance internationale du dynamisme et de la maturité de l’industrie cinématographique marocaine, fruit d’une vision stratégique portée parle Roi Mohammed VI, qui a fait de la culture et des industries créatives un pilier du développement humain, économique et du rayonnement international du Royaume, a déclaré à la MAP l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.

Pour Mme Alaoui, qui a pris part au kick off de la participation du Maroc à l’EFM, le cinéma marocain représente aujourd’hui un secteur structurant de l’économie culturelle nationale, tant par l’essor constant de la production marocaine depuis plusieurs années que par son attractivité internationale, qui fait du Maroc une plateforme majeure et incontournable de tournage et de production étrangères.

Elle a souligné que cette attractivité repose sur la diversité des paysages et des décors naturels du Royaume, la qualité des infrastructures techniques, l’expertise reconnue des professionnels marocains ainsi qu’un cadre réglementaire stable et des mécanismes d’accompagnement efficaces, auxquels s’ajoutent la position géographique stratégique du Maroc et son ouverture culturelle, faisant du Royaume un carrefour naturel entre l’Europe, l’Afrique, le monde arabe et les Amériques.

Mme Alaoui s’est également réjouie que la présence marocaine à l’EFM soit marquée par la participation d’une dizaine de producteurs marocains qui animeront le workshop professionnel « Morocco Spotlight », une initiative qui permettra, selon elle, aux partenaires allemands, européens et internationaux de découvrir la richesse, la diversité et le potentiel du cinéma marocain, ainsi que les opportunités qu’offre le Royaume en tant que plateforme internationale de création et de production.

Dans ce registre, le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reda Benjelloun, a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’attrait croissant des productions étrangères pour le Maroc, un pays stable qui dispose d’infrastructures de qualité, des studios modernes, des décors naturels diversifiés et une lumière exceptionnelle, a-t-il précisé.

Il a également mis en avant le savoir-faire des équipes marocaines, apprécié par les productions étrangères, autant de facteurs qui justifient l’engouement pour la destination Maroc. Selon lui, la consécration par le statut de « Country in Focus » à l’EFM vient renforcer le rayonnement du Royaume et accroître son attractivité afin d’attirer davantage de tournages internationaux.

S’agissant de la délégation marocaine, M. Benjelloun a relevé la participation de dix producteurs, porteurs de projets en fiction, en documentaire et en séries à dimension internationale, dont six femmes, parmi lesquels de jeunes producteurs émergents dotés d’un fort potentiel, aux côtés de professionnels expérimentés rompus aux coproductions internationales.

M. Benjelloun a précisé que cette participation vise à nouer des relations et à établir des coproductions, tout en mettant en avant le Maroc comme terre de tournage.

Plusieurs personnalités éminentes du 7e art en Allemagne, dont la directrice de la Berlinale, l’Américaine Tricia Tuttle, et la directrice de l’EFM, Tanja Meissner, ont pris part à la cérémonie de lancement de la participation marocaine en tant que pays à l’honneur de l’EFM, une distinction qualifiée de naturelle par les organisateurs au regard du nombre important de productions internationales accueillies chaque année au Maroc.

La participation du Maroc à l’EFM (12-18 février) mettra en avant les mécanismes nationaux de coproduction et de financement du CCM, ainsi que l’expertise du Royaume en matière de tournages internationaux, alors que le Royaume compte désormais parmi les destinations privilégiées des productions étrangères.

Composée de producteurs confirmés et d’une nouvelle génération de professionnels, la délégation marocaine présentera des œuvres de fiction, des documentaires, des séries et des projets en développement, dont certains en phase de post-production, avec pour objectif de renforcer les coproductions et les partenariats internationaux.

En marge de l’EFM, des rencontres professionnelles et des tables rondes réuniront des acteurs marocains et allemands du secteur en perspective de collaborations futures.

Par ailleurs, le film “The Mirage” (1979) d’Ahmed Bouanani a été sélectionné dans la section « Berlinale Classics », dédiée aux œuvres patrimoniales restaurées, où il sera projeté en première mondiale dans une version nouvellement restaurée.