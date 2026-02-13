Rabat et Amman scellent un accord de jumelage et de coopération

Paraphé par le président du Comité de la municipalité du Grand Amman, Youssef Al-Chawarbah, et la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, cet accord ambitionne d’instaurer une relation de jumelage et de coopération stratégique entre les deux capitales, à même de favoriser l’échange d’expertises, le renforcement du développement urbain durable, l’amélioration des services municipaux et la préservation du patrimoine culturel.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, ainsi que d’une délégation de la Commune de Rabat et des responsables du Grand Amman.

L’accord prévoit notamment l’échange de visites, le renforcement des capacités techniques dans les domaines de la planification urbaine et de la gestion foncière, le développement de mécanismes d’infrastructures durables, ainsi que la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Il porte aussi sur la protection de l’environnement, la lutte contre les effets du changement climatique, la gestion et le recyclage des déchets, le renforcement des infrastructures vertes et durables et l’embellissement urbain.

La convention prévoit également le développement des systèmes de transport public et la promotion d’une mobilité respectueuse de l’environnement, l’organisation conjointe de manifestations à caractère culturel, artistique et destinés à la jeunesse, la protection et la valorisation du patrimoine architectural et historique, l’échange d’expertises et de compétences, le transfert d’expériences réussies dans les domaines de la ville intelligente et de la transition numérique, la préparation et la révision des législations municipales et le renforcement de la gouvernance locale.

A cette occasion, M. Al-Chawarbah a salué la profondeur des relations bilatérales entre le Royaume hachémite de Jordanie et le Royaume du Maroc, fondées sur le respect mutuel et la coopération, affirmant sa volonté de consolider la dynamique de ces liens séculaires à travers un partenariat renforcé entre la municipalité du Grand Amman et la Commune de Rabat.

Il a souligné que cette rencontre entre les deux délégations traduit une prise de conscience commune quant au rôle croissant des villes dans l’établissement de partenariats, l’échange d’expertises et la transformation des défis urbains en opportunités de coopération et d’innovation, de manière à assurer un impact tangible sur la vie des citoyens des deux villes.

De son côté, Mme El Moudni a affirmé l’attachement du Conseil communal de Rabat au renforcement de la coopération avec la municipalité du Grand Amman, soulignant la nécessité d’élargir les perspectives de collaboration et d’échange d’expériences dans l’ensemble des domaines d’intérêt commun.

Elle a, dans ce cadre, mis en avant l’expérience de la Commune de Rabat en matière de planification urbaine, d’infrastructures, d’environnement, de développement durable et de transport urbain, affirmant que ce jumelage constitue une opportunité et un mécanisme pour approfondir le partenariat institutionnel entre les deux villes, afin d’accompagner les mutations que connaît le monde dans le domaine urbain.

Pour sa part, M. Akhrif a indiqué que la signature de cet accord vient consolider davantage les relations entre les deux pays, qui bénéficient de la Haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère Sa Majesté le Roi Abdallah II, ajoutant que les deux Souverains ont insufflé une forte impulsion et hissé cette relation au rang de partenariat stratégique multidimensionnel.

Il a relevé que cet accord s’inscrit dans la dynamique soutenue que connaissent les relations maroco-jordaniennes, marquée par des visites de haut niveau et la conclusion de plusieurs accords et mémorandums d’entente, rappelant à cet égard l’organisation, le mois dernier à Amman, du salon jordano-marocain de l’artisanat et des métiers traditionnels.

La visite de la délégation marocaine, qui s’étale sur cinq jours, comprend des visites de plusieurs infrastructures et centres urbains, environnementaux et culturels, dont le Centre culturel « Zaha », le centre de contrôle du trafic, la station de bus à haut niveau de service (BHNS), le centre de formation en agriculture urbaine ainsi que les jardins de la Reine Rania.