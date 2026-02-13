Belgique : la croissance économique devrait atteindre 1,1 % en 2026

La croissance annuelle resterait comprise entre 1,1 et 1,4 % jusqu’en 2031, en ligne avec celle de la zone euro, d’après ces mêmes perspectives pour les cinq prochaines années.

Selon le Bureau fédéral du Plan, le pouvoir d’achat des ménages progresserait en moyenne de 1,1 % par an sur la période 2026-2031, porté par la hausse des salaires horaires et, à partir de 2027, par la montée de l’emploi.

Cette année, le revenu réel disponible des ménages devrait augmenter de 0,4 %, avant de croître ensuite de 1,2 % en moyenne par an, ajoute l’institution.

Par ailleurs, l’emploi global devrait augmenter de 276.000 personnes entre 2026 et 2031, principalement dans le secteur privé (+273.000), tandis que l’emploi public resterait quasiment stable, ressort-il des projections du Bureau du Plan.

Ainsi, le taux d’emploi passerait de 72,8 % en 2025 à 75,2 % en 2031, plus d’un tiers de cette progression concernant les plus de 65 ans. Le chômage devrait diminuer de 53.000 personnes sur la période, indique la même source.

Pour ce qui est de l’inflation, elle devrait ralentir à 1,9 % cette année après 2,5 % en 2025, avant un sursaut en 2028, puis un retour à 1,7 %.

D’autre part, le déficit public, après être revenu à 4,9 % du PIB en 2026, repartirait à la hausse pour atteindre 6,3 % en 2031, tandis que la dette publique grimperait de 107 % du PIB l’an dernier à 122 % en 2031, souligne l’institution.