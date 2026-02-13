Maroc Telecom compte près de 77 millions de clients en 2025

Cette performance est tirée essentiellement par la croissance du parc des filiales Moov Africa (+5,1%), alors que la base client au Maroc est restée stable à 22 millions de clients, indique le Groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés au 31 décembre 2025.

Au Maroc, le parc Mobile a atteint environ 19,2 millions de clients et le parc Fixe s’est situé à plus de 1,6 million de lignes.

Pour ce qui est des filiales Moov Africa, le parc Mobile a avoisiné 54 millions de clients, répartis sur la Côte d’Ivoire (13.403.000), Tchad (7.619.000), Burkina Faso (7.296.000), Mali (7.147.000), Bénin (5.300.000), Niger (4.547.000), Togo (4.011.000), Mauritanie (2.660.000), Gabon (1.609.000) et Centrafrique (346.000).

Le parc Fixe, lui, s’est chiffré à 299.000 abonnés, répartis sur le Mali (144.000), le Gabon (76.000), le Burkina Faso (71.000) et la Mauritanie (7.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est établi à 319.000 clients.