L’armée américaine annonce son retrait de la base militaire d’al-Tanf, laissant le contrôle à l’armée syrienne

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué jeudi que « le retrait ordonné des forces américaines d’al-Tanf » s’est achevé la veille. Ce retrait s’inscrit dans une « transition délibérée et basée sur des conditions », a ajouté le Centcom dans un communiqué.

L’amiral Brad Cooper, chef du Centcom, a cependant souligné que les forces américaines restaient prêtes à répondre au groupe terroriste « Etat islamique » (EI), affirmant que maintenir la pression était « essentiel pour protéger le territoire américain et renforcer la sécurité dans région ».

Le ministère syrien de la Défense avait annoncé plus tôt dans la journée qu' »après coordination entre la partie syrienne et la partie américaine, des unités de l’armée syrienne ont pris le contrôle » de cette base située près de la frontière avec la Jordanie, selon un communiqué.

Des forces de la coalition internationale restent toutefois déployées dans le nord-est de la Syrie.

Les Etats-Unis avaient mis en place une coalition internationale après la prise par l’EI en 2014 de vastes territoires en Syrie.

L’EI a été défait en 2019 en Syrie par des forces à majorité kurde, soutenues par la coalition. Le groupe conserve néanmoins des cellules dormantes dans les zones désertiques en Syrie et mène encore des attaques.