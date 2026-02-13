USA : Trump met fin aux normes d’émissions pour les véhicules et les centrales électriques

Le président Donald Trump a annoncé jeudi que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) ne réglementerait plus les normes d’émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules et les centrales électriques, abrogeant ainsi un texte adopté sous Barack Obama et servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis.

Cette décision, annoncée depuis la Maison Blanche, met immédiatement fin aux normes d’émissions pour les véhicules et ouvre la voie à l’annulation d’autres réglementations environnementales dans le pays.

« Nous mettons officiellement fin à une politique désastreuse de l’ère Obama », a déclaré le locataire de la Maison Blanche lors d’une conférence de presse, ajoutant que le texte abrogé « n’avait aucun fondement factuel, absolument aucun, et il n’avait aucun fondement juridique ».

Cela « va faire économiser des milliers de milliards de dollars aux consommateurs américains » en faisant baisser le coût des voitures, a assuré le président américain.

« Au fil des générations, les combustibles fossiles ont sauvé des millions de vies et sorti des milliards de personnes de la pauvreté partout dans le monde », a-t-il poursuivi.

Adopté en 2009 sous la présidence du démocrate Barack Obama, le texte abrogé stipulait que six gaz à effet de serre étaient dangereux pour la santé publique et tombaient donc dans le périmètre des polluants réglementés par l’agence fédérale.

Cette décision avait ouvert la voie à de nombreuses réglementations fédérales visant à limiter les rejets de ces gaz (CO2, méthane…), à commencer par les émissions des camions et des voitures.

