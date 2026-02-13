USA : Trump met fin aux normes d’émissions pour les véhicules et les centrales électriques

Cette décision, annoncée depuis la Maison Blanche, met immédiatement fin aux normes d’émissions pour les véhicules et ouvre la voie à l’annulation d’autres réglementations environnementales dans le pays.

« Nous mettons officiellement fin à une politique désastreuse de l’ère Obama », a déclaré le locataire de la Maison Blanche lors d’une conférence de presse, ajoutant que le texte abrogé « n’avait aucun fondement factuel, absolument aucun, et il n’avait aucun fondement juridique ».

Cela « va faire économiser des milliers de milliards de dollars aux consommateurs américains » en faisant baisser le coût des voitures, a assuré le président américain.

« Au fil des générations, les combustibles fossiles ont sauvé des millions de vies et sorti des milliards de personnes de la pauvreté partout dans le monde », a-t-il poursuivi.

Adopté en 2009 sous la présidence du démocrate Barack Obama, le texte abrogé stipulait que six gaz à effet de serre étaient dangereux pour la santé publique et tombaient donc dans le périmètre des polluants réglementés par l’agence fédérale.

Cette décision avait ouvert la voie à de nombreuses réglementations fédérales visant à limiter les rejets de ces gaz (CO2, méthane…), à commencer par les émissions des camions et des voitures.