Suisse: 500 kg de cocaïne livrés par erreur chez Nespresso, trois personnes condamnées

Les juges de la Cour pénale les ont reconnus coupables de violation grave de la loi sur les stupéfiants, commise par métier, et ont ordonné leur expulsion du territoire suisse.

Âgés respectivement de 31, 32 et 34 ans, les accusés avaient tenté de récupérer la drogue au terminal de transfert modal de Frenkendorf, près de Bâle, où le conteneur en provenance du Brésil, via le port belge d’Anvers, avait transité.

La cargaison, présentée comme du café brut, avait finalement été acheminée jusqu’au site de production de Nespresso à Romont, où la cocaïne avait été découverte.

Dans son verdict, le tribunal a suivi en grande partie les réquisitions du ministère public, qui avait demandé des peines de 15 ans, 17 ans et deux mois, et 19 ans et quatre mois de prison.

L’affaire avait mis en lumière l’ampleur des réseaux internationaux de trafic de drogue exploitant les chaînes logistiques commerciales pour acheminer d’importantes quantités de cocaïne vers l’Europe.