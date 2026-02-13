Mali : remaniement du gouvernement de transition

Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a procédé jeudi à un remaniement ministériel marqué par la promotion de trois ministres au rang de ministres d’Etat, selon un communiqué lu à la télévision publique.

Ainsi, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants Sadio Camara, le ministre de l’Économie et des Finances Alousseni Sanou et le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Wagué, sont élevés au rang de ministres d’État.

Par ailleurs, quatre départements clés – dont l’Agriculture et l’Administration territoriale et la Décentralisation – changent de titulaires.

Ainsi, un général de brigade, Issa Ousmane Coulibaly, est nommé au ministère de l’Administration territoriale, qui jusqu’ici était dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui cumulaient les deux postes.

Trois nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement, aux ministères de l’Agriculture, de l’Énergie et de l’Eau et à celui de la Refondation de l’État, chargé des relations avec les institutions. Leurs prédécesseurs ont été remerciés.

Le précédent gouvernement malien avait été mis en place en novembre 2024.

