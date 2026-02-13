Madrid : Royal Air Maroc lance une expansion d’envergure sur le marché espagnol

Après l’annonce des lignes directes Casablanca–Bilbao et Casablanca–Alicante, la compagnie, membre de l’alliance oneworld, a annoncé, vendredi à Madrid lors d’un point de presse, le lancement de nouvelles dessertes régulières reliant le nord du Royaume à plusieurs villes espagnoles. Ainsi, au départ de Tétouan, trois liaisons directes relieront désormais la ville à Barcelone, Málaga et Madrid.

Parallèlement, Tanger sera connectée aux mêmes destinations espagnoles — Málaga, Barcelone et Madrid — à travers trois nouvelles lignes régulières, tandis qu’une septième liaison viendra relier Nador à Barcelone.

Grâce à ces nouvelles routes, la compagnie dessert désormais neuf aéroports espagnols (Madrid, Barcelone, Valence, Málaga, Séville, Las Palmas, Tenerife, Bilbao et Alicante) au départ de cinq villes marocaines (Casablanca, Laâyoune, Tanger, Tétouan et Nador), totalisant plus de 80 fréquences hebdomadaires.

Ces ouvertures, présentées par le responsable du pôle Europe de la RAM, Amine El Farissi, et le représentant régional de la compagnie, Habib Skiredj, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et le consul général du Royaume à Madrid, Kamal Arifi, s’inscrivent dans le cadre du plan de développement de Royal Air Maroc, en particulier dans le segment « point à point », destiné à renforcer la connectivité entre les grandes destinations nationales — notamment la région nord du Maroc — et les principaux marchés émetteurs européens, au premier rang desquels figure l’Espagne.

Portée par une forte croissance du trafic entre les deux pays et près de 480.000 passagers transportés en 2025, cette dynamique vise à répondre à la demande croissante des différentes catégories de clientèle — touristes nationaux et internationaux, diasporas marocaines et africaines, voyageurs d’affaires — tout en stimulant les échanges économiques, touristiques et humains entre le Maroc et l’Espagne.

Cette expansion ambitieuse consolide le rôle de Royal Air Maroc en tant que pont aérien stratégique entre les deux rives de la Méditerranée. Elle renforce également la connectivité offerte par le hub de Casablanca, facilitant l’accès des passagers en provenance des villes espagnoles desservies à l’ensemble du réseau africain et international de la compagnie.

Forte d’une présence historique en Espagne, Royal Air Maroc figure parmi les premières compagnies à avoir assuré de manière permanente une liaison aérienne entre les deux pays. Sa représentation régionale, basée à Madrid, s’appuie sur plusieurs antennes locales couvrant des zones stratégiques telles que l’Andalousie, la Catalogne et les îles Canaries, lui garantissant un maillage territorial étendu et une proximité accrue avec les acteurs du marché.

En complément de ses propres agences, la compagnie dispose en Espagne d’un réseau de distribution particulièrement dense, composé de plusieurs milliers de points de vente, témoignant de son ancrage solide et de son dynamisme commercial à l’échelle nationale. L’Espagne demeure ainsi l’un des marchés européens les plus stratégiques pour la compagnie.

Porte-drapeau du pavillon marocain dans le transport aérien et présente en Afrique depuis sa création en 1957, Royal Air Maroc a engagé un nouveau cap stratégique avec la signature d’un contrat-programme avec le Gouvernement couvrant la période 2023-2037.

Aujourd’hui, la compagnie structure l’essentiel de son trafic autour de son hub de Casablanca, reliant une partie de l’Europe occidentale au nord et l’Afrique de l’Ouest au sud, en complément de plusieurs lignes long-courriers vers le continent américain et le Moyen-Orient.

Elle ambitionne désormais de passer d’un modèle de hub régional nord-sud à celui d’un hub transcontinental nord-sud et est-ouest, soutenu par une forte croissance et par le déploiement de bases « point à point » dans les principales villes du Royaume, connectées aux grands marchés touristiques et aux bassins de la diaspora marocaine et africaine.

À l’horizon 2037, la flotte de la compagnie atteindra 200 appareils, avec une capacité annuelle d’environ 32 millions de passagers et l’ouverture de plus d’une centaine de nouvelles destinations internationales : 73 en Europe, 12 en Afrique, 13 en Amérique et 10 en Asie et au Moyen-Orient.

Un appel d’offres portant sur l’acquisition de 188 avions a été lancé afin d’accompagner cette montée en puissance progressive. D’ici fin 2026, la flotte passera de 62 à 72 appareils, offrant davantage de confort et une meilleure connectivité.

RAM a déjà renforcé ses capacités avec l’intégration de nouveaux B-787-9 Dreamliner et B-737 MAX et élargi son réseau avec l’ouverture ou la reprise de liaisons vers Los Angeles, Saint-Pétersbourg, São Paulo, Toronto, Bilbao, Alicante, Catane, Naples, Zurich, Munich, Pékin, l’île de Sal, Abuja et N’Djamena, parmi d’autres destinations.

Première compagnie africaine à avoir rejoint l’alliance oneworld en 2020, Royal Air Maroc bénéficie d’un accès à plus de 900 destinations dans 170 pays et a conclu plusieurs accords de partage de codes avec des transporteurs internationaux de renom, consolidant ainsi son positionnement de compagnie globale et son rôle de passerelle aérienne stratégique entre le Maroc, l’Espagne et le reste du monde.