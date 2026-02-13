Le Maroc est désormais un maillon essentiel au développement de l’industrie aéronautique européenne (Guillaume Chaban-Delmas)

Ce nouveau projet vient confirmer la montée en puissance du Maroc dans la chaîne de valeur aéronautique et réaffirmer l’ambition du Royaume dans la décarbonation de ses infrastructures, a-t-il poursuivi.

Le politologue français s’est réjoui du fait que les liens économiques entre la France et le Maroc ne cessent de se renforcer, relevant qu’«aujourd’hui, une nouvelle étape dans la coopération économique et industrielle entre le Royaume et l’Hexagone a été franchie ».

Le Maroc, a-t-il ajouté, s’affirme aussi comme un véritable vivier de compétences, avec plus de 25.000 talents marocains qui travaillent aujourd’hui dans le secteur aéronautique.