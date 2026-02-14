Addis-Abeba: ouverture du 39ème sommet de l’UA avec la participation de M. Akhannouch qui représente le Roi Mohammed VI

Le 39e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tient les 14 et 15 février sous le thème : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».

Le sommet mettra ainsi en lumière l’urgence des défis liés à l’accès à l’eau, à la gestion durable des ressources hydriques et à leurs répercussions directes sur la sécurité alimentaire, la santé publique et le développement.

Ce sommet a été précédé par la tenue de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, marquée notamment par l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de sécurité de l’UA pour un mandat de deux ans.