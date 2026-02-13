Foot: Motsepe confirme le maintien de la CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda

La Confédération africaine de football (CAF), a confirmé vendredi le maintien de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2027 en Afrique de l’Est, qui sera organisée conjointement par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, mettant fin aux rumeurs de report ou de retrait de l’organisation.

A l’issue de la réunion du comité exécutif tenue à Dar Es-Salaam (Tanzanie), le président de la CAF, Patrice Motsepe, a assuré que la compétition se déroulerait comme prévu dans les trois pays hôtes.

Le patron du football africain a insisté sur la nécessité d’une solidarité continentale face aux défis logistiques et infrastructurels.

» Nous comprenons qu’il puisse y avoir plusieurs défis, mais il est important que nous nous fassions confiance et que nous nous soutenions mutuellement en tant qu’Africains, car c’est possible », a-t-il déclaré.

Et d’enchaîner : « Nous réussirons à organiser la CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Ce sera un événement colossal ».

Selon le président de la CAF, la compétition devrait se tenir en juin-juillet 2027, rompant avec le calendrier hivernal adopté lors des trois dernières éditions afin de s’adapter aux saisons européennes.

Aucune annonce officielle n’a été faite concernant la CAN 2028. Plusieurs candidatures seraient à l’étude, notamment celles duo Afrique du Sud-Botswana et de l’Ethiopie.

Le patron de l’instance continentale n’a par ailleurs pas écarté l’idée d’augmenter le nombre de pays participants à la CAN de 24 à 28 équipes, après le passage de la compétition à une périodicité quadriennale.

« Nous voulons étendre la CAN à 28 pays et qu’elle se déroule une fois tous les quatre ans », a-t-il dit.