USA : paralysie budgétaire partielle au département de la Sécurité intérieure

Cette situation résulte d’un désaccord au Congrès entre républicains et démocrates concernant de nouveaux garde-fous encadrant l’application des lois fédérales sur l’immigration, rapportent les médias américains.

Les démocrates ont conditionné leur soutien au budget du DHS à l’adoption de restrictions supplémentaires visant les agents de l’immigration, notamment l’obligation de retirer leur masque lors des opérations de contrôle et l’exigence de mandats judiciaires pour procéder à des arrestations à domicile.

Le Congrès a entamé jeudi une semaine de congé, mais les négociations devraient se poursuivre, selon des responsables républicains cités par la presse, sans qu’il soit possible, à ce stade, de prévoir la durée de cette paralysie partielle.

Si les fonctions essentielles continueront d’être assurées, certaines activités administratives pourraient être interrompues faute de financement.

Sont notamment concernées des agences relevant du DHS, telles que l’Administration de la sécurité des transports (TSA), le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP), les Services de citoyenneté et d’immigration (USCIS), et l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA).

Selon le New York Times, la majorité des fonctionnaires de ces agences, y compris les gardes-côtes et les agents de la FEMA, agence qui coordonne la réponse fédérale aux désastres, devront continuer à travailler sans salaire jusqu’à l’adoption d’un budget.