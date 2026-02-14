MSC 2026 : le Maroc prend part à la Table ronde de haut niveau de l’Alliance des « Supporters of the UN Development System »

Cette table ronde de haut niveau, présidée par la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Mme Reem Alabali Radovan, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de l’Alliance, a été une opportunité pour les États membres de réitérer leur engagement pour le renforcement et la réforme du Système des Nations Unies pour le développement.

A l’issue de cette table ronde, une Déclaration politique a été adoptée par les membres de l’Alliance participant à cet évènement de haut niveau, mettant en relief les défis politiques et financiers auxquels fait face le multilatéralisme, l’importance d’un Ordre international basé sur le Droit international et le droit humain, la centralité de la coopération pour le développement pour une politique sécuritaire intégrée, le renforcement du pilier du développement des Nations Unies, le soutien de l’Alliance à l’initiative ONU80 et l’atteinte des objectifs de Développement durable.

Lancée lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en 2025 par le BMZ, l’Alliance des « Supporters of the UN Development System », dont le Maroc est membre fondateur, rassemble aujourd’hui une vingtaine d’Etats membres engagés à défendre et à renforcer le pilier développement des Nations Unies.