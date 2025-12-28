Maroc Vs Zambie: la sélection marocaine « est concentrée sur son objectif de gagner », selon son coach Regragui

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, dimanche à Rabat, que l’équipe nationale est concentrée sur son objectif de gagner contre la Zambie et passer au prochain tour en tant que leader de son groupe.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match contre la Zambie, prévu lundi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00), pour le compte de la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Regragui a indiqué que « nous avons la possibilité de prendre la première place face à la Zambie pour rester à Rabat, ce qui est notre premier objectif », ajoutant que le groupe « va continuer à progresser ».

« J’ai confiance en ce groupe qui est vraiment soudé et on sait ce qu’on doit faire pour progresser, tout en sachant que nous devons souffrir pour être bons et évoluer », a-t-il souligné.

« Nous avons gagné beaucoup de choses sur l’état d’esprit au sein de l’équipe nationale », a fait observer le coach national.

Dans ce sens, il a fait remarquer que « nous faisons notre travail pour rendre heureux nos supporters », précisant que les critiques sont aussi « bénfiques pour pouvoir progresser et être plus performants ».

Concernant la participation d’Achraf Hakimi au match contre la Zambie, Walid Regragui a souligné: « ce qui est certain c’est que Achraf Hakimi jouera demain ».

« Nous allons décider s’il va débuter ou non, mais ce sera certainement son premier match dans cette CAN », a-t-il avancé.

Le Maroc domine le groupe A avec 4 unités, suivi de près par le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un seul point.

Le Mali et les Comores s’affronteront lundi (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.