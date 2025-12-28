Décès de Brigitte Bardot : Emmanuel Macron salue l' »éclat universel » d’une star incontestable

L’icône des années 1950 s’est éteinte à l’âge de 91 ans, a annoncé dimanche sa Fondation. Cette star incontestable laisse derrière elle une empreinte durable dans le cinéma français et des sorties polémiques.

L’artiste surnommée « B.B » a tourné dans près de 50 films, enregistré plus de 80 chansons, accédant à la gloire internationale à partir des années 1960. Ces dernières décennies, elle s’était retirée du milieu artistique pour dédier ses efforts aux droits des animaux.

Sur le réseau social X, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué(Nouvelle fenêtre) l’œuvre de l’actrice tout comme « sa passion généreuse pour les animaux » et « son visage devenu Marianne(Nouvelle fenêtre)« .

« Nous pleurons une légende du siècle », a écrit le chef de l’Etat.

Plusieurs personnalités ont réagi en saluant la mémoire et l’œuvre de l’actrice et militante de la cause animale. « Elle était Brigitte Bardot », a sobrement déclaré sur X l’ancien Premier ministre et député de Paris, Michel Barnier.

L’eurodéputé Rassemblement national Jordan Bardella a de son côté évoqué une « ardente patriote », pour rendre hommage à celle qui ne cachait pas sa sympathie pour Marine Le Pen et ses idées.

Brigitte Bardot, qui prêta ses traits à la Marianne républicaine dans les années 1960, se revendiquait « conservatrice » en politique et « patriote ». La droite est le « seul remède urgentissime à l’agonie de la France », écrivait-elle dans son autobiographie parue en 2025.

En 1996, dans un précédent ouvrage, elle rendait hommage à Jean-Marie Le Pen et évoquait « la poussée terrifiante de l’immigration ». C’est chez M. Le Pen qu’elle avait rencontré son quatrième mari, Bernard d’Ormale.

Marine Le Pen a salué sur X « une femme exceptionnelle, par son talent, son courage, sa franchise, sa beauté. Une femme qui fit le choix de rompre avec une carrière incroyable pour se consacrer aux animaux qu’elle défendit jusqu’à son dernier souffle avec une énergie et un amour inépuisables ».

Brigitte Bardot « était incroyablement française : libre, indomptable, entière », a ajouté la cheffe de file du RN.

Star planétaire, icône féminine du cinéma puis pasionaria de la cause animale coutumière des sorties polémiques, l’actrice laisse derrière elle plusieurs films cultes. Au total, Brigitte Bardot a tourné 45 films entre 1954 et 1974.

Parmi ses films cultes, on retrouve Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim (1956), La Vérité d’Henri-Georges Clouzot (1960), sans oublier Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963), dans lequel Brigitte Bardot déroule certaines de ses répliques les plus connues.