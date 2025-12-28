CAN 2025: contre le Nigeria, « nous avons tardé à rentrer dans le match’’, déplore le sélectionneur de la Tunisie

Le sélectionneur des Aigles de Carthage, Samy Trabelsi, a indiqué que ses joueurs ne sont pas rentrés dans le match à temps lors de leur rencontre perdue 3-2, samedi au grand complexe de Fès, face au Nigeria, au titre de la deuxième journée (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

« Nous avons essayé d’être équilibrés face à une équipe nigériane efficace et réaliste, mais nous avons perdu beaucoup de duels contre les joueurs nigérians », a-t-il souligné en conférence de presse d’après-match.

« En première mi-temps, nous avons laissé beaucoup d’espaces pour les joueurs du Nigeria, ce qui leur a permis de contrôler le match et mettre sous pression notre équipe », a expliqué Trabelsi, ajoutant que le tournoi est encore à ses débuts et « nous allons essayer de faire mieux lors des prochains matchs’’.

Au terme de cette deuxième journée, les Super Eagles qui prennent la tête du classement avec 6 points, sont qualifiés aux 8. Les Tunisiens se contentent des 3 points engrangés face à l’Ouganda en première journée de cette CAN.

Quant à la Tanzanie et l’Ouganda, qui se sont neutralisés, samedi soir au stade Al Madina à Rabat, 1 but partout, ils se partagent les 3è et 4è places avec un seul point à leur compteur.