CAN2025: le Bénin brise un plafond de verre à Rabat

En battant la sélection du Botswana par 1 but à 0, samedi à Rabat, le Bénin a signé sa première victoire en phase de poule d’une CAN, en cinq participations.

Un fait d’autant plus impressionnant que le Bénin avait déjà franchi le cap du premier tour, pour atteindre les quarts de finale en 2019 en Egypte, soit leur meilleure performance.

Lors de cette édition, le Bénin enchaîne trois nuls face au Ghana (2-2), à la Guinée-Bissau (0-0) et au Cameroun (0-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale en tant que l’une des quatres meilleures équipes.

Les Guépards (qui portaient alors le surnom des Ecureuils) se sont qualifiés pour les quarts de finale, mais au terme de la séance de tirs au but (4-1), suite à un nul 1-1 après prolongations, contre la sélection marocaine. Ils sont ensuite éliminés par le Sénégal 1-0.

Avant cette édition, le Bénin n’a réalisé qu’un seul nuls en trois participations.

Lors de sa première participation, à la CAN-2004 en Tunisie, le Bénin enchaîne trois défaites en phase poules contre l’Afrique du Sud (2-0), le Maroc (4-0) et le Nigeria (2-1).

La série de contre-performances des Béninois continue en 2008 au Ghana, contre le Mali (1-0), la Côte d’Ivoire (4-1) et le Nigeria (2-0). En 2010 à l’Angola, les Béninois arrachent leur premier point, après un nul 2-2 contre le Mozambique, avant de sombrer face au Nigeria (1-0) et à l’Égypte (2-0).

Lors de la CAN-2025 au Maroc, le Bénin a entamé la compétition par une défaite 1-0 face à la RD Congo, avant de remporter sa première victoire en premier tour, lors de la 2e journée du groupe D, contre le Botswana.