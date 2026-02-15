Ksar El Kébir : début du retour des habitants dans des conditions sécurisées après les intempéries

Mobilisés depuis les premières heures de la journée, les services de la province de Larache, en étroite collaboration avec les éléments de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie Royale, ont supervisé et sécurisé l’opération de retour des populations vers leurs quartiers, dans des conditions garantissant leur sécurité.

Les habitants sont arrivés à Ksar El Kébir à bord de trains en provenance de Tanger, ainsi qu’à bord d’autocars en provenance de Larache et d’autres villes du Royaume. Un plan opérationnel rigoureux et intégré a été mis en place pour assurer la fluidité et la bonne coordination de l’opération.

Les autocars ont été soumis à un contrôle au niveau de trois points aux entrées de la ville, permettant d’orienter les habitants par quartiers et de les déposer ou de les rapprocher le plus possible de leurs domiciles, dans un souci d’efficacité et de sécurité.

Au niveau de la gare ferroviaire, un important dispositif a également été déployé, avec la mobilisation des petits et grands taxis, mis à la disposition des habitants gratuitement. Ces derniers ont été organisés par quartiers afin de fluidifier le processus de transport et d’éviter tout encombrement.

Approchés par la MAP, plusieurs habitants ont exprimé, avec émotion, leur joie de retourner à leur ville et à leurs domiciles après cette période difficile. Ils ont exprimé leurs remerciements et leur profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain les a entouré, suite à ces inondations. Ils ont aussi salué les efforts déployés par les autorités et les différents corps concernés, soulignant que cette mobilisation témoigne de l’attention particulière qu’elles accordent aux préoccupations des citoyens.

Le retour des familles se déroule ainsi dans un climat de soulagement et de solidarité, grâce à la mobilisation continue des équipes d’intervention et des services compétents qui assurent le suivi sur le terrain.

La province de Larache avait annoncé l’activation de la possibilité de retour au profit des habitants de quartiers, d’agglomérations et de certaines zones de la ville de Ksar El Kébir, soulignant que la décision concerne notamment le quartier Bab Al Oued -l’ancienne médina- le quartier Gharsa Benjelloun (1ère annexe administrative), ainsi que le quartier Chariâ – médina (2e annexe administrative).

La décision concerne également le quartier Assalam: groupes « D », « E » et « F », le quartier Al Hay Al Jadid: groupes « A » et « B » (3ᵉ annexe administrative), ainsi que les quartiers Annahda, Assaâda, Assalama, Al Moaskar Al Qadim, Al Massira et Adokhan (4ᵉ annexe administrative), les quartiers Al Arouba, Assalam et Al Hay Al Jadid (5ᵉ annexe administrative) et les quartiers Chorafae, Manakib et Abi Al Mahassine (6ᵉ annexe administrative).

La même source avait ajouté que les zones supplémentaires concernées par le retour, ainsi que le calendrier des étapes suivantes, seront communiqués ultérieurement par voie d’avis officiels et via tous les canaux disponibles, en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain.