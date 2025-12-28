CAN 2025: l’Algérie bat le Burkina Faso (1-0) et file en huitièmes de finale

La sélection algérienne de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, après sa victoire face au Burkina Faso par 1 but à 0 (mi-temps 1-0), dimanche soir au stade Prince Moulay El Hassan à Rabat, lors de la 2è journée du groupe E.

L’Algérie, qui a battu le Soudan (3-0) pour son entrée en lice dans la compétition, disputait cette rencontre avec un léger avantage lors des 19 confrontations précédentes (7 victoires, 6 matches nuls et autant de défaites). Le Burkina Faso a également débuté sa CAN par une victoire, non sans difficulté, puisqu’il a concédé l’ouverture du score à la 85e minute avant de marquer deux fois dans le temps additionnel pour renverser la Guinée équatoriale réduite à dix.

Le round d’observation entre les deux sélections a duré plus qu’il le fallait, les Burkinabè ont réussi à étouffer les tentatives des Algériens, qui ont été contraints d’effectuer un changement précoce dès la 14è minute après la blessure de Jaouen Djimmy Hadjam, remplacé par Baghdad Bounedjah. Néanmoins, les Fennecs sont parvenus à ouvrir la marque à la 23è minute grâce à Riyad Mahrez qui a transformé un pénalty, signant au passage sa troisième réalisation lors de cette CAN. Le capitaine algérien a été décisif à six reprises lors de ses quatre dernières apparitions internationales (4 buts, 2 passes décisives).

Piqués dans leur orgueil, les Etalons ont tenté de réagir, mais butaient chaque fois sur une défense bien en place. Le gardien Luca Zidane a failli commettre l’irréparable quand il a mal dégagé la balle dans sa surface, contrée de la tête par Gustavo Sangaré. Face à l’étau burkinabé, les Algériens optaient pour les contre-attaques afin de corser l’addition, mais vainement.

À deux minutes de la fin de la première mi-temps, les coéquipiers de Bertrand Traoré se sont offerts une occasion nette de recoller au score, quand Pierre Kaboré, à la réception d’un corner côté gauche, a vu sa frappe de la tête frôler le montant gauche de Luca Zidane. La réplique des Algériens n’a pas tardé, puisque Mohamed Amoura a failli doubler la mise, mais son tir vers le côté droit du but a été brillamment stoppé par Herve Koffi.

En seconde période, l’attaque à outrance des Etalons a failli leur couter cher puisque les Fennecs ont été proches de signer leur deuxième réalisation à deux reprises par l’intermédiaire de Ibrahim Maza (67è et 69è). À la faveur de ce succès, l’Algérie compte 6 points. La deuxième place est occupée par le Burkina Faso (3 pts), qui devance au goal-average le Soudan, vainqueur (1-0) dans l’autre match de ce groupe de la Guinée Equatoriale (4è/0 pt).

Lors de la troisième journée, prévue le 31 courant (17h00), l’Algérie sera opposée à la Guinée Equatoriale, tandis que le Soudan défiera le Burkina Faso.