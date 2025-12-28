CAN Maroc 2025: Les Lions de l’Atlas sereins avant d’affronter la Zambie

La sélection marocaine de football a sereinement effectué, dimanche au centre Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé), sa dernière séance d’entraînement avant d’affronter la Zambie, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la CAN 2025.

Leaders de leur groupe avec 4 points, les Lions de l’Atlas abordent cette rencontre, prévue lundi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, avec la volonté de terminer en tête et poursuivre la compétition à Rabat.

Ils ont effectué cette ultime séance d’entraînement au complet, sauf le vétéran Romain Saiss, blessé, qui s’est entraîné à part. Néanmoins, l’ambiance était bon enfant, surtout avec les nouvelles annoncées par le coach Walid Regragui, en conférence de presse d’avant-match, concernant la participation d’Achraf Hakimi contre la Zambie.

« Nous sommes sereins et confiants, car il y a énormément de qualité dans ce groupe. Nous nous sommes bien préparés pour empocher les trois points. Demain, nous allons gagner », a affirmé Bilal El Khannous dans une déclaration à la presse.

« Nous demandons encore que les supporters nous soutiennent, qu’ils viennent nombreux au stade comme ils l’ont fait lors des derniers matchs et qu’ils mettent de l’ambiance. Nous sommes très contents qu’ils soient avec nous », a indiqué le milieu de terrain marocain.

De son côté, Ilias Akhomach a indiqué que les joueurs sont conscients que le match sera compliqué. « Il n’y a pas de match facile. C’est la Coupe d’Afrique et nous savons que ce qui nous attend est difficile, mais nous sommes prêts » a-t-il assuré.

« La pression est normale dans ce genre de compétitions. Nous, footballeurs, en sommes conscients et nous y sommes préparés. Nous savions dès l’attribution de la CAN au Maroc qu’il y aura de la pression. Mais pour un footballeur, il faut la gérer pour que les choses aillent bien », a affirmé Akhomach.

Pour sa part, le gardien des Lions de l’Atlas, Munir El Kajoui a indiqué que le travail continue et que l’équipe nationale évoluera au fil des matchs.

« Nous préparons le match comme toujours. Nous savons que nous pouvons faire mieux et nous travaillons sur ce point. Nous allons nous améliorer, mais nous devons procéder match par match », a souligné El Kajoui.

« Aucun match n’est à la portée. Nous devons apprendre des épreuves que nous passons », a-t-il affirmé.

Le Maroc domine le groupe A avec 4 unités, suivi par le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un seul point. Le Mali et les Comores s’affronteront lundi (20h00) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.