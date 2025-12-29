La Russie et l’Ukraine « plus proches que jamais » d’un accord de paix, selon Donald Trump

La Russie et l’Ukraine sont “plus proches que jamais” d’un accord de paix, a déclaré dimanche le président américain Donald Trump, qui recevait son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à sa résidence en Floride.

“Je crois sincèrement, Monsieur le Président, que nous sommes probablement plus proches que jamais, bien plus proches qu’auparavant, avec les deux parties”, a déclaré M. Trump en s’adressant à son hôte, lors d’un point de presse tenu à sa résidence de Mar-a-Lago.

De “nombreux progrès” ont été réalisés en vue de mettre fin au conflit russo-ukrainien, qui entame bientôt sa quatrième année, a encore assuré le président américain à l’issue de son entretien avec M. Zelensky.

Pour sa part, le président ukrainien s’est félicité des avancées enregistrées dans les négociations autour du plan de paix en 20 points présenté par l’Ukraine pour mettre un terme au conflit.

“Nous avons discuté de tous les aspects du cadre de paix… Le plan de paix en 20 points est approuvé à 90%”, a-t-il déclaré à la presse.

Le chef de l’État ukrainien a ajouté que la partie américaine était d’accord “à 100 %” avec les sections du cadre définissant les garanties de sécurité américaines, notant que les États-Unis, l’Ukraine et les pays européens étaient “presque” parvenus à un accord sur des garanties de sécurité conjointes pour l’Ukraine.

À l’issue de leur entretien, les deux chefs d’État ont eu des échanges téléphoniques avec plusieurs dirigeants européens, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que les dirigeants de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Pologne.

À cet égard, le président Zelensky a indiqué que M. Trump avait accepté d’accueillir à nouveau des dirigeants européens, possiblement à la Maison Blanche, au courant du mois de janvier.

