CAN 2025: lâ€™AÃ©roport Mohammed V de Casablanca franchit le cap historique des 11 millions de passagers

PortÃ© par la Coupe dâ€™Afrique des Nations 2025, lâ€™AÃ©roport Mohammed V de Casablanca franchit le cap historique des 11 millions de passagers et confirme sa part de 31 % du trafic national.

Lâ€™aÃ©roport Mohammed V sâ€™inscrit ainsi sur une trajectoire de croissance soutenue vers 2030.

Â PortÃ© par lâ€™Ã©lan exceptionnel de la Coupe dâ€™Afrique des Nations 2025, lâ€™AÃ©roport Mohammed V de Casablanca enregistre une performance historique en matiÃ¨re de trafic passagers, confirmant son rÃ´le central dans la dynamique aÃ©rienne nationale et continentale.

Cette semaine, lâ€™aÃ©roport a franchi pour la premiÃ¨re fois le seuil symbolique des 11 millions de passagers, marquant une Ã©tape majeure dans son dÃ©veloppement.

Sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e, le trafic est passÃ© de 10,5 millions de passagers en 2024 Ã 11,5 millions en clÃ´ture 2025, soit une progression de 9,3 %, soutenue par lâ€™afflux de supporters, de dÃ©lÃ©gations officielles et de visiteurs internationaux Ã lâ€™occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement des liaisons aÃ©riennes.

Cette performance confirme la place stratÃ©gique de Casablanca, dont le trafic reprÃ©sente dÃ©sormais 31 % du trafic global des aÃ©roports du Royaume, faisant de lâ€™aÃ©roport la principale porte dâ€™entrÃ©e du Maroc.

Les perspectives sâ€™inscrivent pleinement dans la stratÃ©gie Â«AÃ©roports 2030Â», visant Ã accompagner la montÃ©e en puissance du trafic Ã travers le renforcement des capacitÃ©s, lâ€™amÃ©lioration de lâ€™expÃ©rience passager et la modernisation des infrastructures.

Dans ce cadre, lâ€™aÃ©roport de Casablanca se projette vers 12,5 millions de passagers dÃ¨s 2026 et plus de 20 millions Ã lâ€™horizon 2030.

La CAN 2025 sâ€™impose ainsi comme un puissant levier dâ€™accÃ©lÃ©ration, rÃ©vÃ©lant la capacitÃ© de lâ€™aÃ©roport de Casablanca Ã accompagner des Ã©vÃ©nements de portÃ©e mondiale et Ã inscrire durablement le transport aÃ©rien marocain dans une nouvelle phase de croissance.