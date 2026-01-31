Ksar El Kébir: poursuite des opérations d’évacuation après la montée des eaux de l’oued Loukkos

Les opérations d’évacuation des populations touchées par les inondations dans plusieurs quartiers de la ville de Ksar El Kébir suite à la montée des eaux de l’oued Loukkos se poursuivent sans interruption, dans le cadre de mesures et de dispositifs coordonnés, grâce à la coopération entre les différentes équipes de secours relevant des Forces Armées Royales (FAR), des autorités provinciales et de la Protection civile.

Les interventions de terrain, menées de manière continue et ininterrompue depuis mardi dernier, concernent l’ensemble des quartiers situés en zones basses et à proximité des rives de l’oued Loukkos, lequel a enregistré des volumes d’eau records au cours des dernières semaines, notamment en raison du remplissage du barrage Oued El Makhazine à 100%, ainsi que de la forte houle qui a empêché l’évacuation normale des eaux pluviales vers la mer.

L’agence MAP a constaté sur place l’intervention de l’unité de secours et de sauvetage du génie militaire, relevant des FAR, menant des interventions de terrain continues dans les quartiers situés de part et d’autre de l’avenue de la Libération (route de Larache), afin d’évacuer plusieurs citoyens restés bloqués dans leurs habitations.

Avec une grande précision et une discipline militaire rigoureuse, les éléments de l’unité pédestre, parmi lesquels des plongeurs, ont d’abord procédé à la reconnaissance de la zone, avant de dépêcher une embarcation de sauvetage capable de naviguer en eaux peu profondes, en vue d’évacuer les populations sinistrées et leurs biens et de les conduire en lieu sûr.

Les membres de l’unité ont dirigé l’embarcation dans des eaux légèrement plus profondes, avant de descendre, animés d’un profond sens humanitaire, dans les eaux peu profondes, de l’entourer de manière circulaire et de la pousser calmement afin de l’acheminer vers le point de terre ferme le plus proche.

Dans la même zone, une unité de la Protection civile, composée de plongeurs et de secouristes et équipée d’une embarcation de sauvetage, a rejoint les lieux pour appuyer les efforts de terrain déployés en continu afin d’assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens.

Une fois arrivée dans les zones inondées, l’un des éléments de la Protection civile a commencé par siffler pour signaler la présence de l’embarcation de secours sur place, puis a pris contact directement avec les citoyens afin de coordonner leur évacuation et celle de leurs biens.

Les éléments de la Protection civile assistent les citoyens devant quitter leurs domiciles, les aident à transporter leurs effets personnels et à embarquer, puis les équipent de gilets de sauvetage avant le départ de l’embarcation vers les zones sûres les plus proches.

Par ailleurs, plusieurs volontaires n’ont ménagé aucun effort pour soutenir l’action des unités de secours. Ainsi, des propriétaires de camions et de tracteurs ont spontanément apporté leur aide aux citoyens coincés dans des zones inondées de faible altitude, dans une initiative illustrant l’esprit de solidarité et de cohésion qui caractérise les interventions de terrain.

Des citoyens ont indiqué, dans des déclarations recueillies par la MAP, que les efforts de secours, de sauvetage et de protection ont permis d’atténuer l’ampleur des dégâts causés par les eaux ayant submergé plusieurs quartiers de la ville.

Ils ont souligné que les autorités publiques ont fait preuve d’une grande anticipation et de sérieux face à ces conditions climatiques exceptionnelles, inédites dans la ville depuis plus de trois décennies.