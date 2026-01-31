Marocains résidant à l’étranger : les transferts de fonds augmentent à plus de 122 MMDH en 2025 (Office des changes)

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 122 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, contre 118,9 MMDH une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en augmentation de 2,6% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait également état d’une hausse de l’excédent de la balance des services de 14,2% à 159,66 MMDH, suite à la hausse des importations (+9,7% à 155,37 MMDH) et des exportations (+11,9% à 315,03 MMDH).

Pour ce qui est de la balance Voyages, elle a affiché un solde positif de plus de 105,12 MMDH (+23,5%), en raison de l’augmentation des recettes (+20,6% à plus de 138,1 MMDH) et des dépenses (+12,3% à 32,98 MMDH).

