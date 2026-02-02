Espagne : première greffe partielle du visage au monde réussie à Barcelone

Selon les spécialistes, la greffe faciale requiert une compatibilité stricte entre le donneur et le receveur, notamment en termes de sexe, de groupe sanguin et de mensurations anthropométriques de la tête.

Le visage constitue un élément central de l’identité de l’individu et de l’image qu’il projette vers autrui, ce qui confère à ce type d’intervention une dimension à la fois fonctionnelle et psychologique, expliquent les équipes médicales.

« La disponibilité d’une donneuse a permis une planification en trois dimensions, tant pour la patiente que pour la donneuse, ce qui a facilité l’ensemble du travail chirurgical », a indiqué le chef du service de chirurgie plastique et des brûlés de l’Hôpital universitaire Vall d’Hebron, Joan-Pere Barret.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des avancées continues réalisées par l’hôpital barcelonais dans le domaine de la transplantation et de la chirurgie reconstructrice de haute spécialisation, souligne la même source.