Au BrÃ©sil, la production dâ€™huile dâ€™olive devrait bondir de plus de moitiÃ©

Ã‰conomieEn direct
Par
La production brÃ©silienne dâ€™huile dâ€™olive devrait connaÃ®tre en 2026 une hausse dâ€™au moins 55 %, portÃ©e par des conditions climatiques favorables entre juin et dÃ©cembre 2025, qui ont favorisÃ© une floraison abondante et une bonne formation des fruits, selon les experts du secteur.

Le traitement des olives a commencÃ© ce mois-ci avec une rÃ©colte nationale estimÃ©e entre 300.000 et 400.000 litres, un volume en nette amÃ©lioration par rapport aux trois derniÃ¨res annÃ©es, marquÃ©es par des records mais aussi de fortes baisses liÃ©es aux intempÃ©ries, notamment les inondations au Rio Grande do Sul, principal Ã‰tat producteur.

MalgrÃ© cette progression, la production locale reste largement insuffisante face Ã  la demande interne, le BrÃ©sil ne couvrant quâ€™environ 0,3 % de sa consommation annuelle, estimÃ©e Ã  prÃ¨s de 100 millions de litres.

Les prix devraient rester stables dans le pays, avec une bouteille de 500 ml autour de six dollars pour les produits standards, tandis que les huiles artisanales et primÃ©es peuvent atteindre 16 Ã  24 dollars pour 250 ml. Les coÃ»ts Ã©levÃ©s sont liÃ©s Ã  la mÃ©canisation difficile des terrains et aux alÃ©as climatiques.

Le BrÃ©sil importe lâ€™essentiel de son huile dâ€™olive, principalement dâ€™Espagne, dâ€™Italie et du Portugal. La tradition olÃ©icole remonte Ã  la colonisation portugaise, et certaines rÃ©gions comme la Serra da Mantiqueira (Minas Gerais et Sao Paulo) se distinguent par des productions rÃ©gionales primÃ©es, malgrÃ© des volumes limitÃ©s.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiÃ©e.

Ce site Web utilise des cookies pour amÃ©liorer votre expÃ©rience. Nous supposerons que vous Ãªtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous dÃ©sinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite