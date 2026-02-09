Au BrÃ©sil, la production dâ€™huile dâ€™olive devrait bondir de plus de moitiÃ©

Le traitement des olives a commencÃ© ce mois-ci avec une rÃ©colte nationale estimÃ©e entre 300.000 et 400.000 litres, un volume en nette amÃ©lioration par rapport aux trois derniÃ¨res annÃ©es, marquÃ©es par des records mais aussi de fortes baisses liÃ©es aux intempÃ©ries, notamment les inondations au Rio Grande do Sul, principal Ã‰tat producteur.

MalgrÃ© cette progression, la production locale reste largement insuffisante face Ã la demande interne, le BrÃ©sil ne couvrant quâ€™environ 0,3 % de sa consommation annuelle, estimÃ©e Ã prÃ¨s de 100 millions de litres.

Les prix devraient rester stables dans le pays, avec une bouteille de 500 ml autour de six dollars pour les produits standards, tandis que les huiles artisanales et primÃ©es peuvent atteindre 16 Ã 24 dollars pour 250 ml. Les coÃ»ts Ã©levÃ©s sont liÃ©s Ã la mÃ©canisation difficile des terrains et aux alÃ©as climatiques.

Le BrÃ©sil importe lâ€™essentiel de son huile dâ€™olive, principalement dâ€™Espagne, dâ€™Italie et du Portugal. La tradition olÃ©icole remonte Ã la colonisation portugaise, et certaines rÃ©gions comme la Serra da Mantiqueira (Minas Gerais et Sao Paulo) se distinguent par des productions rÃ©gionales primÃ©es, malgrÃ© des volumes limitÃ©s.