Marrakech : appel à l’intégration des bio-solutions dans les plans de lutte contre le changement climatique

Dans des recommandations ayant sanctionné les travaux de cette rencontre, initiée par l’Association des Ingénieurs de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès (AIENA), les participants ont recommandé d’intégrer davantage l’agriculture biologique dans les politiques publiques agricoles et de mettre en place des incitations financières en vue de sa généralisation.

Ils ont également appelé au soutien à la Recherche et Développement (R&D) et au renforcement du financement de la recherche publique sur les bio-solutions, en particulier celles adaptées aux conditions climatiques locales et aux principales filières agricoles du Royaume.

En outre, les intervenants ont insisté sur la simplification des procédures d’homologation des biopesticides, en adaptant la réglementation relative à l’usage agricole aux spécificités des bio-solutions, appelant aussi à la mise en place d’une structure de coordination nationale regroupant et impliquant toutes les parties prenantes (institutions concernées, recherche, profession, interprofession et société civile).

Les conférenciers ont, dans la foulée, suggéré la création d’un réseau de conseillers agricoles spécialisés dans l’accompagnement en agriculture biologique et agro-écologie, ainsi que la mise en œuvre de programmes de formation continue au profit des agriculteurs à même de favoriser la transition de leurs pratiques vers des méthodes biologiques et agroécologiques.

Ils ont aussi recommandé la mise en place d’un observatoire national sur les intrants biologiques en vue de consolider la filière biologique au niveau national.

En matière de sensibilisation, les participants ont souligné l’importance de mener des campagnes de communication grand public visant à promouvoir les avantages et bénéfices des bio-solutions, afin d’encourager leur adoption à grande échelle.

Organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Marrakech-Safi, cette conférence a confirmé le rôle stratégique des bio-solutions pour bâtir une agriculture marocaine durable et résiliente, respectueuse de la biodiversité et économiquement viable face au changement climatique.

Cette rencontre a également permis d’analyser la faisabilité technique et économique de l’intégration des bio-solutions au sein des systèmes de production, marquant ainsi le passage de la théorie à l’opérationnalisation des alternatives biologiques aux intrants chimiques conventionnels.

La conférence avait aussi pour objectif de diffuser auprès des ingénieurs, producteurs et opérateurs économiques les avancées récentes en matière de R&D ainsi que les résultats d’expérimentations agronomiques significatives.