Migration : l’Allemagne prolonge de six mois les contrôles à l’ensemble de ses frontières

La Commission européenne a déjà été informée de la prolongation envisagée, a précisé le ministère.

Depuis septembre 2024, des contrôles temporaires sont en place à toutes les frontières terrestres allemandes afin de lutter contre la migration irrégulière.

Après son entrée en fonction en mai 2025, le nouveau gouvernement fédéral, mené par le chancelier Friedrich Merz, a renforcé ces contrôles et ordonné des refoulements à toutes les frontières avec les pays voisins des migrants irréguliers.

La mesure a suscité des critiques de la part de certains pays voisins ainsi que du syndicat de la police, qui a évoqué une charge de travail élevée. En décembre, après l’accord des États membres de l’Union européenne sur un durcissement de la politique d’asile commune, le chancelier Friedrich Merz avait déclaré s’attendre à la fin des contrôles aux frontières intérieures, estimant les avoir « toujours considérés comme des mesures limitées dans le temps ».