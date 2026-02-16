Le Roi Mohammed VI ordonne l’ouverture au début du mois sacré de Ramadan des mosquées édifiées, reconstruites ou restaurées

La capacité d’accueil de toutes ces mosquées est de 160.000 fidèles pour un coût global de 647,3 millions de dirhams, ajoute la même source.

Le Souverain a donné sa haute approbation pour l’ouverture de la « Mosquée Mohammed VI » et de ses dépendances dans la capitale tchadienne Ndjamena.

Le Roi a également bien voulu baptiser de son Auguste Nom la Grande Mosquée de Hay Salam à Agadir, d’une capacité de 3.600 fidèles pour un budget de 62,5 millions de dirhams, conclut le communiqué.