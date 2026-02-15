Rabat : rencontre de communication avec la délégation religieuse envoyée à l’étranger à l’occasion du mois de Ramadan

Composée de 22 prédicateurs et 19 prédicatrices, ainsi que 309 mouchafiïnes, la délégation devra se rendre en France, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada et en Estonie pour répondre aux différentes attentes des Marocains de l’Étranger en termes d’encadrement religieux.

Cette initiative ambitionne de contribuer au raffermissement des liens entre les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger à l’occasion du mois sacré, d’entretenir les mosquées marocaines et de les protéger contre tout danger, tout en opérant en conformité avec les lois européennes et en parfaite synergie avec les associations qui encadrent les affaires religieuses des Marocains dans les différents pays européens.

A cette occasion, le directeur du suivi des activités des Conseils des oulémas au Secrétariat général du Conseil supérieur des Oulémas, M. Mohcine Akoujim, a souligné que cette opération revêt une signification profonde dans la mesure où elle consacre la présence culturelle et spirituelle du Maroc en Europe et dans les pays de la diaspora, tout en oeuvrant à développer des ponts de coopération et de communication entre la civilisation marocaine et d’autres civilisations à travers le monde.

Dans une déclaration à la presse, M. Akoujim a relevé que cette mission religieuse vise à contribuer à promouvoir les valeurs de l’islam de tolérance, de coexistence, de modération, du juste-milieu et de bon voisinage.

De son côté, Mme Nadia Ezzahi, prédicatrice au conseil local des Oulémas de Inzegan et membre de la mission, a mis en avant le rôle de cette initiative en termes d’établissement des ponts de communication avec les Marocains du monde et de transmission des valeurs de la religion.

Quant à M. Rachid Hazimi, Imam à la mosquée Al-Rahman à Sidi Ifni et membre de la mission, il a affirmé que l’envoi d’une mission religieuse dans plusieurs pays étrangers à l’occasion du mois de ramadan reflète l’intérêt soutenu que SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’accorder au champ religieux.

Dans le cadre de cette opération, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a réparti les prédicateurs, prédicatrices et mouchafiïnes, sur la base de l’accord conclu avec les ambassades et consulats du Royaume à l’étranger, ainsi qu’avec les instances en charge de la gestion des mosquées marocaines, considérées comme interlocuteur officiel du ministère.